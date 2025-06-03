Про це пише 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

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ЗСУ майстерно знищують окупантів

За даними Генштабу ЗСУ за кілька місяців 2025 року Росія втратила 200 тисяч солдатів. Так лише за добу 2 червня на фронті загинули 1100 окупантів. Втрати ворога в живій силі та техніці постійно зростають, більшість його наступів придушується. ЗСУ захищають українській землі.

Дякую кожному українському воїну за професіоналізм. Боротьба триває. Слава Україні,

– сказав Сирський.

Росіяни гинуть не лише на передовій, але і в тилу ворога. Так нещодавно атака дронів на аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області вбила 11 російських військових, серед яких були досвідчені льотчики та офіцери. Такі яскраві удари по ворогові рідкісні, але завжди влучні.

Загалом ЗСУ часто проводить операції зі знищення окупантів на фронті. Для цього залучаються дрони, артилерія, авіація та інші засоби ураження.

Українські воїни блискавично знищують ворога на фронті: дивіться відео

Попри втрати людей та озброєння російський диктатор Владімір Путін не планує завершувати війну та навпаки направляє на фронт все більше військових. Україна змушена тримати оборону, тож втрати є з обох сторін.