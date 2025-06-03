Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також "Це буде комбінація": які цілі ставить Росія на час літнього наступу

Втрати ворога станом на 3 червня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни орієнтовно втратили:

особового складу – близько 990 800 (+1100) осіб,

танків – 10 881 (+7),

бойових броньованих машин – 22 671 (+8),

артилерійських систем – 28 623 (+48),

РСЗВ – 1 402 (+1),

засобів ППО – 1 176 (+1),

літаків – 384 (+12),

гелікоптерів – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 748 (+126),

крилатих ракет – 3 271 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 607 (+145),

спеціальної техніки – 3 905 (+0).

Втрати окупантів на 3 червня 2025 року / Фото Генштаб

До слова, крім "Павутини" Україна нещодавно провела іншу операцію зі знищення ворожої техніки на полі бою. Наші захисники залучили до атаки 400 дронів та було знищено чи уражено понад 40 видів різної російської техніки. Зокрема, артилерії, ППО, броньованої техніки.