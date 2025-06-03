Про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що під час літнього наступу Кремль використає пропаганду та маніпуляції. В України ж залишається незмінна стратегія щодо війни.

Дивіться також Авіація повторила долю флоту: генерал армії розібрав наслідки історичної операції "Павутина"

Про цілі Росії під час літнього наступу

На думку спеціаліста зі стратегічних комунікацій, під час літнього наступу Росія намагатиметься наступати по всій лінії фронту: на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі.В такий спосіб російський диктатор планує створювати психологічний тиск на Україну та її партнерів, роздуваючи мінімальні успіхи.

Захоплять росіяни, наприклад, два села, а Путін скаже, що захопили половину Сумщини. Це буде комбінація військового та психологічного тиску. Путін буде діяти так, щоб змусити Україну піти на максимальні поступки на перемовинах,

– наголосив він.

Тим часом Україна повинна не вестись на російські маніпуляції та дотримуватись думок сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Нещодавно він заявив, що за рік карта бойових дій практично не змінилась, тому всі "успіхи" росіян – це пропаганда.

"Наше завдання сьогодні – накопичуючи власні можливості, максимально виснажувати російські спроможності вести війну, щоб потім здобути потрібний результат або на перемовинах, або на полі бою. Ми повинні дотримуватись лише цієї стратегії", – сказав Богданов.

До речі, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков повідомив, що план Росії полягає в тому, щоб "спробувати скувати українські сили вздовж лінії фронту". Однак пріоритетом для окупантів стануть Покровськ та Костянтинівка.