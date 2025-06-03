Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что во время летнего наступления Кремль использует пропаганду и манипуляции. У Украины же остается неизменная стратегия относительно войны.

Смотрите также Авиация повторила судьбу флота: генерал армии разобрал последствия исторической операции "Паутина"

О целях России во время летнего наступления

По мнению специалиста по стратегическим коммуникациям, во время летнего наступления Россия будет пытаться наступать по всей линии фронтана Сумщине, Харьковщине, Донетчине и Запорожье Таким образом российский диктатор планирует создавать психологическое давление на Украину и ее партнеров, раздувая минимальные успехи.

Захватят россияне, например, два села, а Путин скажет, что захватили половину Сумщины. Это будет комбинация военного и психологического давления. Путин будет действовать так, чтобы заставить Украину пойти на максимальные уступки на переговорах,

– подчеркнул он.

Между тем Украина должна не вестись на российские манипуляции и придерживаться мнений сенатора-республиканца Линдси Грэма. Недавно он заявил, что за год карта боевых действий практически не изменилась, поэтому все "успехи" россиян – это пропаганда.

"Наша задача сегодня – накапливая собственные возможности, максимально истощать российские способности вести войну, чтобы потом получить нужный результат или на переговорах, или на поле боя. Мы должны придерживаться только этой стратегии", – сказал Богданов.

Кстати, научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков сообщил, что план России заключается в том, чтобы "попытаться сковать украинские силы вдоль линии фронта". Однако приоритетом для оккупантов станут Покровск и Константиновка.