Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага по состоянию на 3 июня 2025 года

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне ориентировочно потеряли:

  • личного состава – около 990 800 (+1100) человек,
  • танков – 10 881 (+7),
  • боевых бронированных машин – 22 671 (+8),
  • артиллерийских систем – 28 623 (+48),
  • РСЗВ – 1 402 (+1),
  • средств ПВО – 1 176 (+1),
  • самолетов – 384 (+12),
  • вертолетов – 336 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 38 748 (+126),
  • крылатых ракет – 3 271 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 50 607 (+145),
  • специальной техники – 3 905 (+0).

Потери оккупантов на 3 июня 2025 года / Фото Генштаб

К слову, кроме "Паутины" Украина недавно провела другую операцию по уничтожению вражеской техники на поле боя. Наши защитники привлекли к атаке 400 дронов и было уничтожено или поражено более 40 видов различной российской техники. В частности, артиллерии, ПВО, бронированной техники.