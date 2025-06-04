За прошедшие сутки на передовой было 178 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая сейчас ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Каменки и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Украинские военные отражали штурмы противника в районах Загрызово, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Продвижение россиян удалось остановить у Колодязов, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенкового, Ольговки, Среднего, Волчьего Яра, Чернещины, Карповки, Нового Мира.

Боевые действия на Лиманском направлении: карта фронта

На Северском направлении оккупанты вели атаки в сторону Григорьевки. Там произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 6 штурмов врага в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении осуществлено 16 атак украинских позиций в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении защитники остановили 55 атак агрессора возле Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новооленевки, Звирово, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лысовки, Удачного, Новосергиевки и в сторону Миролюбовки и Новониколаевки.

Ситуация на Покровском направлении: показываем на карте

На Новопавловском направлении за сутки зафиксировано 32 вражеских штурма в районах Федоровки, Константинополя, Ровнополя, Свободного Поля, Запорожья и в сторону Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Багатира.

Новопавловское направление фронта: карта

На Ореховском направлении оккупанты пять раз тщетно пытались атаковать вблизи Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении произошло 26 боестолкновений. Россияне нанесли 231 артиллерийский обстрел, из них один – из реактивной системы залпового огня. Также враги сбросили по позициям 23 управляемые авиационные бомбы.

Всего за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применил четыре ракеты и 101 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил 6111 обстрелов и привлек для атак 3669 дронов-камикадзе.

Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек.