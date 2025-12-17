Перевірка єдності ЄС: Зеленський особисто приєднається до саміту в Брюсселі

У четвер, 18 грудня, у Брюсселі має відбутись саміт лідерів ЄС. Саме він стане важливим випробовуванням на єдність блоку під тиском Трампа.

На засіданні європейські політики мають визначити фінансову підтримку України та показати спільний результат, попри внутрішні суперечки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

Що обговорюватимуть лідера на саміті?

У четвер, 18 грудня, лідери ЄС проведуть саміт в Брюсселі щодо обрання механізмів фінансування України на найближчі два роки. Відомо, що Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у засіданні Європейської ради.

У Європейському союзі виникають розбіжності між лідерами щодо використання заморожених російських активів для відновлення України, а додатковий тиск на ухвалення рішень чинить президент США та його адміністрація. Один з високопоставлених чиновників ЄС вважає, що Штати хочуть зробити Європу слабкою.

Лідери мають ухвалити два ключові рішення, одне з яких – фінансування України коштом заморожених російських активів. Проте не всі країни підтримують це рішення. До сталих противників підтримки України, зокрема Віктора Орбана, приєднались й інші лідери, як-от Андрій Бабіш із Чехії. Вони наполягають, щоб ЄС концентрувався на проблемах власних держав та взаєминах із США та навіть Росією, а не на потребах України.

Водночас представники Трампа наполягають на відмові ЄС використовувати 210 мільярдів євро російських активів для України. Саме через це в жовтні лідерам не вдалось досягти компромісу у цьому питанні.

Головним противником ідеї використання заморожених активів виступила Бельгія, де зосереджена більша частина російських коштів. Переговори із ЄС не дали бажаного результату. Не спрацював навіть аргумент надати Бельгії гарантії. Країна аргументує свою позицію турботою про платників податків, побоюючись, що гроші рано чи пізно доведеться повертати. Згодом стало зрозуміло, що за такою категоричною позицією стоїть адміністрація США, яка у нещодавній Стратегії нацбезпеки висловила підтримку євроскептичним силам та Володимиру Путіну, який відкрито демонструє агресію до країн-членів НАТО.

Автори повідомляють, що Україна наразі у скрутному фінансовому становищі та потребує додаткового фінансування. Її бюджет у 2026 році може зіштовхнутись із дефіцитом у 71,7 мільярда євро. Відсутність коштів передусім може послабити обороноздатність держави та значно вплине на моральний дух населення.

Невтішні результати перемовин українського президента зі спецпредставниками США у Німеччині змусили європейських чиновників і лідерів ЄС розглядати більш радикальний варіант підтримки України – впровадження репараційної позики через голосування кваліфікованою більшістю. Фактично проігнорувати заперечення окремих країн і просувати ініціативу далі. Водночас деякі експерти вважають, що такий крок може ще більше розколоти союз. Однак деякі країни можуть запропонувати обмежені двосторонні позики.

Видання стверджує, що репараційні позики для України із заморожених російських активів стали б найкращим вирішенням її фінансових труднощів.

Оскільки переговори між європейськими чиновниками не привели до згоди, лідерів чекає незвичайне завдання на саміті в четвер – особисто прийняти рішення.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ключовим питанням на зустрічі буде фінансова підтримка України, а "найближчі дні стануть вирішальним кроком для забезпечення цього". Також вона окреслила два варіанти для ЄС – позика Україні або нове спільне запозичення.

Нам потрібно визначитися, яким шляхом ми хочемо йти. Але одне ясно безперечно: ми маємо ухвалити рішення щодо фінансування України на наступні два роки під час цього засідання Європейської ради,

– підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Чому США проти використання заморожених російських активів на користь України?

Адміністрація США розробила мирний план для завершення війни Росії в Україні, згідно з яким Білий дім та Кремль планують використати частину заморожених російських активів для фінансування відновлювальних програм, які очолять США. Передача цих коштів Україні у форматі репараційної позики дозволила б Києву самостійно визначати пріоритети витрат. Водночас Франція наполягає на тому, щоб головним підходом до фінансування озброєння залишався європейський, а не американський.

Білий дім відкинув звинувачення Брюсселя у нібито втручанні у внутрішні справи ЄС. Заступник прессекретаря Білого дому Анна Келлі наголосила, що не слід серйозно сприймати заяви з посиланням на анонімні джерела, які не брали участь в обговорення. За її словами, Штати ставляють собі за основну мету – мир у російсько-українській війні та забезпечення обміну позиціями між сторонами щодо заморожених російських активів.

Однак видання зазначає, що шанси на укладення мирної угоди напередодні саміту значно погіршились.

