Два питання, які турбують всіх: про що говорять європейці із Трампом на саміті G7

З 15 по 17 червня у французькому містечку Евіан-ле-Бен проходить саміт "Великої сімки". Під час нього європейські лідери намагаються вплинути на думку президента США з приводу російсько-української та іранської війн.

Трамп назвав зустріч із Зеленським дуже хорошою. Про це повідомляє Reuters.

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Що Трамп сказав про Україну?

Зеленський та європейські лідери намагались показати президенту Сполучених Штатів, що позиції України покращилася. Після розмови з українським президентом Трамп пообіцяв журналістам зробити все, що зможе для завершення війни. Він зазначив, що занадто багато молодих людей гинуть на полі бою з обох сторін.

Президент США після зустрічі із Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном заявив, що Росія повинна укласти мир з Україною, і що він спробує допомогти. Проте Reuters відзначає, що було дуже мало конкретики для посилення тиску на Москву.

Зеленський розповів, що його увага була зосереджена на зміцненні протиповітряної оборони для України. Іншою ціллю українського президента було посилення санкцій, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів.

Деякі європейські дипломати відзначили, що тон зустрічі був конструктивним. Інші ж заявили, що американський президент не брав на себе зобов'язань щодо введення нових санкцій проти країни-агресорки, хоча на цьому наполягали європейці. Французький дипломат сказав, що лідери G7 сходяться у тому, що динаміка на фронті тепер на користь України. Вони також взяли на себе зобов'язання надати Києву ⁠більше засобів протиповітряної оборони.

Що європейці казали Трампу про Іран?

Трамп заявив журналістам, що Вашингтон тепер в змозі відмовитись від російської нафти після закінчення війни в Ірані. Європейські лідери хотіли переконати його, що попередня позиція США щодо можливих умов угоди була надто сприятливою для Москви.

Також європейці прагнули донести Трампу, що тимчасова угода з Іраном ризикує закріпити ядерні та балістичні ракетні програми Тегерана. Вони сподівалися дізнатися більше деталей майбутнього документа. Еммануель Макрон заявив, що пріоритетом є забезпечення міцної та серйозної угоди.

У вівторок, 16 червня, європейці та американський президент обговорювали шляхи безпечного розблокування Ормузької протоки, яку Іран закрив після того, як США та Ізраїль атакували його. Ще однією важливою задачею саміту був пошук альтернативних маршрутів.

Трамп пообіцяв, що протока буде повністю відкрита в п'ятницю. Тимчасова угода повинна відкрити 60-денне вікно для складних технічних переговорів, які включали б долю запасів високозбагаченого урану в Ірані та скасування міжнародних санкцій.

Проте європейські союзники побоюються, що переговорна група США може не досягти необхідних результатів через брак досвіду. Трамп протягом всієї війни розповідав, що за підсумками угоди, Іран не буде розробляти ядерну зброю. Проте Тегеран завжди це заперечував.