Робота уже проводиться: на саміті G7 можуть ухвалити важливі для України рішення

Саміт лідерів країн G7 проходитиме з 15 до 17 червня. Там можуть ухвалити важливі для України рішення. Зокрема, щодо зниження ціни на нафту. Про це свідчать певні фактори.

Зокрема, мовиться про політику США, Саудівської Аравії, ОПЕК, а також ситуацію на ринку нафтопродуктів. Таку думку 24 Каналу озвучив дипломат та історик Роман Безсмертний.

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"Думаю, що приблизно 20 – 40 (доларів за барель – 24 Канал) буде. Але робота буде проводитись. Це видно по політиці і саудитів, і ОПЕК, і США. Загальна ситуація на ринку нафтопродуктів диктує це, бо видно, що бізнес-активність падає", – сказав він.

"Велика сімка" буде приймати рішення, однак очікувати якихось проривних речей не варто. Є ще важливе питання – понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у банках Європи та США. Обидва рішення дуже важливі.

Питання зникло з радарів. Хоча насправді ці дві речі приблизно рівнозначні у нинішній ситуації. Необхідно було працювати по всьому переліку проблематики. Способи досягнення одної та другої мети є. Інша справа, наскільки це політично мотивовано для того ж Дональда Трампа. Я маю величезні сумніви щодо того, що він може на це піти,

– припустив дипломат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна запропонувала країнам "Великої сімки" знизити максимальну ціну на російську нафту, що експортується морем, до 30 доларів за барель. Наразі цінова стеля на російську нафту становить 60 доларів за барель. Єврокомісія раніше пропонувала знизити ціну до 45 доларів на барель.