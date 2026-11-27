Зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна 19 листопада в Шеньчжені не виправдала сподівань Кремля. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Китай показав васальне та підлегле становище глави Росії.

Під час спілкування з журналістами Суспільного Сікорський зауважив, що Пекін поклав край удаваній рівності у взаєминах із Москвою. За його словами, протягом двох десятиліть китайська сторона створювала для медіа видимість поваги, проте під час останніх переговорів перестала грати в партнерство.

Пекін показав справжню ієрархію

"Китайці своєю протокольною грою показали, якою є справжня ієрархія. Адже протягом двох десятиліть вони намагалися пом'якшити позицію Росії, демонструючи Путіну всілякі знаки поваги для медіа. А тепер перестали вдавати. Вони показали, що для них він є васалом і підлеглим, а не рівноправним партнером",

– зазначив Сікорський.

Політик додав, що в контексті ухвалення конкретних рішень після переговорів нічого значущого не відбулося. Натомість після завершення зустрічі військовий тиск на Україну лише посилився.

Переговори лідерів без пункту про Україну

Того ж дня очільники США, Китаю та Росії провели тристоронню зустріч у Шеньчжені, де узгодили декларацію про мир. Проте пункт щодо України повністю прибрали з фінального документа.

Окрім того, Дональд Трамп провів із главою Кремля окрему розмову на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, після якої сторони взагалі не робили спільних заяв.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга застерігав, що місто переговорів не стане новою Ялтою для реалізації мрій Москви про новий переділ світу.