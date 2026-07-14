"Став надзвичайно успішним": заступниця генсека НАТО назвала ключові здобутки саміту в Анкарі

Нещодавній саміт НАТО, що відбувся в Анкарі 7 – 8 липня, називають "надзвичайно успішним". Країни-члени Альянсу досягли консенсусу щодо ключових пріоритетів, зокрема підтримки України.

Детальніше про результати розповіла заступниця генсека НАТО Радміла Шекерінська в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Яких результатів досягли на саміті?

Серед пріоритетних питань Шекерінська назвала просування курсу до НАТО 3.0, збільшення інвестицій в оборону, нарощування оборонного виробництва та продовження підтримки України. В усіх них країни досягли певного успіху.

Для мене складно сказати, який із цих результатів важливіший. Насправді важливо те, що ми досягли конкретних результатів за всіма напрямами. Саме тому головне послання саміту, особливо з огляду на події минулого року в Гаазі, полягає в тому, що НАТО виконує свої зобов'язання,

– сказала заступниця генсека НАТО.

Вона додала, що Альянс збільшує інвестиції у власну безпеку та працює над посиленням оборонної промисловості. У тому числі він прагне виробляти більше сучасного озброєння. Водночас європейські союзники та Канада беруть на себе більшу відповідальність.

Окремо Шекерінська наголосила, що Альянс виконав свої зобов'язання щодо підтримки України. Зокрема, він підтвердив намір продовжувати допомогу й наступного року.

До слова, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов пояснив 24 Каналу, що російський диктатор Володимир Путін може стати більш схильним до переговорів, якщо в Україні буде достатньо протиповітряної оборони та авіації. Такі ресурси може постачати, зокрема, Альянс.