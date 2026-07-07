Знакових рішень не буде, – політолог сказав, що реально може отримати Україна після саміту НАТО

7 – 8 липня в Анкарі пройде саміт НАТО, в межах якого, зокрема, відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Однак сподіватись на проривні висновки не варто.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що після саміту Україна не з'явиться окремим дописом у фінальному комюніке. Найскладніше Україні може датись обговорення постачать ракет для відбиття російських атак.

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Що реально може отримати Україна після саміту НАТО

За словами політолога, є низка європейських країн, які блокують ініціативи щодо підтримки нашої країни.

Знакових рішень не буде. Для нас буде прийнятним, якщо низка попередніх заяв про посилення підтримки хоч трохи виконають в тому чи іншому форматі,

– наголосив він.

Зокрема, мовиться про те, що Київ скористається можливістю, щоб обговорити отримання ракет-перехоплювачів або по-іншому розкрити це питання. Однак фактично всі країни можуть знайти аргументи, чому вони не можуть це зробити. Ба більше, європейські лідери можуть пригадати заяви українських оборонних компаній щодо того, що Україна вже самостійно виготовляє власну балістику.

Цікаво! На саміті НАТО Володимир Зеленський може порушити питання надання ліцензій на виробництво Україною чи європейськими країнами ракет до систем ППО Patriot.

Рейтерович про ризики на саміті НАТО: дивіться відео

"Можливо, тут ми зможемо знайти баланс і домовитись про посилення підтримки на найближчі місяці в обмін на те, що ми будемо розвивати свої засоби ураження, які потім стануть в нагоді тим же європейців. Однак я б не розраховував на серйозну відповідь щодо великої кількості цих ракет", – сказав Рейтерович.

Водночас, на думку політолога, Україна може розраховувати на збільшення витрат в межах ініціативи PURL (коли європейці купують для нашої країни зброю в США), адже Європа бачить, як ЗСУ перехоплюють ініціативу у війні. Рейтерович також припустив, що виробництво зброї може бути локалізовано на Заході.

Зауважмо, що вже відомо, що під час саміту будуть підписані багатомільярдні угоди між Європою та оборонними компаніями США на закупівлю американської зброї, зокрема для потреб європейських держав-членів НАТО.