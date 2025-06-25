Рубіо відкидає нові санкції проти Росії публічно, але насправді жорсткий щодо Кремля, – Politico

Увечері вівторка, 24 червня, на приватної вечері напередодні саміту НАТО в Гаазі Марко Рубіо нібито натякнув, що Сенат США розгляне посилення санкцій проти Росії. Однак уже наступного дня американський держсекретар публічно розкритикував подібні заклики партнерів.

Це стало несподіванкою для міністрів закордонних справ країн Альянсу. Про це в середу, 25 червня, повідомили в Politico із посиланням на джерела в дипломатичних колах, передає 24 Канал.

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Рубіо зайняв жорсткішу позицію

У приватній розмові напередодні саміту НАТО Рубіо натякнув, що Сенат, найімовірніше, ухвалить закон про посилення санкцій проти Росії після того, як завершить роботу над законопроєктом Big Beautiful Bill уже цього тижня.

Окрім того, американський держсекретар зазнав критики європейських колег через небажання Дональда Трампа посилювати тиск на Москву. У відповідь на це Рубіо нібито визнав, що Росія перешкоджає мирним переговорам щодо припинення війни в Україні.

Однак уже незабаром в кулуарах саміту НАТО посадовець виклав аргументацію адміністрації США щодо утримання від подальших санкцій проти Росії.

Якщо ми зробимо те, що всі тут хочуть від нас, а саме прийдемо і розчавимо їх новими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість говорити з ними про припинення вогню, і хто тоді буде з ними говорити?

– сказав Рубіо.

Відповідаючи на запитання про розбіжності, високопоставлений американський чиновник сказав, що держсекретар наголошує на одних і тих же основних моментах, але його співрозмовники зосереджуються на різних деталях. Рубіо нібито був "дуже послідовним" щодо трьох ключових моментів:

Трамп твердо переконаний, що єдиний спосіб закінчити війну – переговори;

як тільки США запровадять нові санкції проти Росії, для них закривається можливість брати участь у цих перемовинах;

американський Сенат є незалежним органом, який у якийсь момент ухвалить рішення щодо запровадження цих санкцій.

Нагадаємо, держсекретар США заявив, що Трамп "знатиме правильний час і місце", коли буде доцільно запровадити нові санкції. За оцінкою американської сторони, Москва все ще сподівається на досягнення військових успіхів, які не вдалося забезпечити за столом переговорів.