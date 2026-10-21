Саміт на трьох не потрібен Пекіну: експерт розкрив, чому план Кремля вийти з ізоляції провалився

Візит посланця США Стіва Віткоффа до Москви 21 жовтня завершився без жодних проривів щодо миру. Бажаний для Кремля тристоронній саміт із Китаєм є мрією Путіна про вихід з ізоляції, однак Пекін вичікує.

Таку оцінку в ефірі 24 Каналу озвучив голова Центру спільних дій Олег Рибачук.

Показовий обмін компліментами замість прориву

Він наголосив, що компліментарні заяви американського посланця не додають політичних балів Дональду Трампу, чиї рейтинги у США стрімко падають перед виборами. Падіння підтримки серед виборців ускладнює спроби Білого дому тиснути на Київ заради підписання невигідних домовленостей.

Там насправді ніяких перемовин, ніяких результатів перемовин про якісь нові проривні підходи до мирної угоди ми не побачили. Дивишся на це і розумієш, що це про що завгодно, тільки не про те, чого очікує світ і чого очікуємо ми,

– каже Олег Рибачук.

Експерт звернув увагу на те, що європейські партнери під час зустрічей у Норвегії узгодили тверду спільну позицію з Україною та передали її до Вашингтона, відмовившись піддаватися американському тиску. Через це початкові плани Москви зазнали краху.

Геополітична фотосесія диктатора

Окремо аналітик прокоментував ідею проведення тристороннього саміту США, Китаю та Росії. За його словами, подібна ініціатива є відчайдушною спробою Кремля вийти з міжнародної ізоляції та влаштувати гучну геополітичну фотосесію, тоді як Трамп розраховує повторити стратегію розколу між Москвою та Пекіном.

Пекін офіційний мовчить. Китай чекає моменту, коли зможе говорити про новий світовий порядок зі США як рівноправний партнер. Навіщо Китаю ця зустріч на трьох? Вона поставить його в ситуацію, яку він не любить. Крім того, Пекіну невигідний хаос у Європі, адже він зацікавлений у стабільному європейському ринку,

– каже Олег Рибачук.

Раніше дипломати також зазначали, що переговори у подібному тристоронньому форматі без участі Києва лише підживлять самозвеличення Путіна і не принесуть миру.