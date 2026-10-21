Такую оценку в эфире 24 Канала озвучил глава Центра совместных действий Олег Рыбачук.

Показательный обмен комплиментами вместо прорыва

Он подчеркнул, что лестные заявления американского посланника не добавляют политических очков Дональду Трампу, чьи рейтинги в США стремительно падают перед выборами. Падение поддержки среди избирателей затрудняет попытки Белого дома оказывать давление на Киев с целью подписания невыгодных соглашений.

Там на самом деле никаких переговоров, никаких результатов переговоров о каких-то новых прорывных подходах к мирному соглашению мы не увидели. Смотришь на это и понимаешь, что речь идет о чем угодно, только не о том, чего ожидает мир и чего ожидаем мы,

– говорит Олег Рыбачук.

Эксперт обратил внимание на то, что европейские партнеры во время встреч в Норвегии согласовали твердую совместную позицию с Украиной и передали ее в Вашингтон, отказавшись поддаваться американскому давлению. Из-за этого первоначальные планы Москвы потерпели крах.

Геополитическая фотосессия диктатора

Отдельно аналитик прокомментировал идею проведения трехстороннего саммита США, Китая и России. По его словам, подобная инициатива является отчаянной попыткой Кремля выйти из международной изоляции и устроить громкую геополитическую фотосессию, в то время как Трамп рассчитывает повторить стратегию раскола между Москвой и Пекином.

Официальный Пекин хранит молчание. Китай ждет момента, когда сможет говорить о новом мировом порядке с США как равноправный партнер. Зачем Китаю эта встреча втроем? Она поставит его в ситуацию, которую он не любит. Кроме того, Пекину невыгоден хаос в Европе, ведь он заинтересован в стабильном европейском рынке,

– говорит Олег Рыбачук.

Ранее дипломаты также отмечали, что переговоры в подобном трехстороннем формате без участия Киева лишь подпитывают самовозвеличивание Путина и не принесут мира.