США пом’якшили санкції проти Білорусі: як це пов’язано з ядерною зброєю
- США пом'якшили санкції проти Білорусі. Загалом вони налагоджують контакт із Лукашенком.
- Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний припустив, чому Штати пішли на такий крок.
Сполучені Штати знову пом'якшили деякі санкції проти Білорусі. Там продовжують загравати з режимом Лукашенка.
Про це 24 Каналу розповів історик, політик та дипломат Роман Безсмертний, зауваживши, що Лукашенко тривалий час погрожував Європі та й загалом робив багато неадекватних заяв. При цьому Сполучені Штати все одно зацікавлені налагоджувати з ним відносини.
Чому США послабили санкції проти Білорусі?
Як наголосив Безсмертний, упродовж тривалого часу Лукашенко неодноразово розповідав, що в Білорусі розмістять російську тактичну ядерну зброю. При цьому він навіть переконував, що її вже розмістили. Але потім були зовсім інші заяви.
Ймовірно, дії Сполучених Штатів пов'язані саме з цим. Їм вигідніше відтягнути Білорусь від Росії та не доводити до тої ситуації, аби там дійсно з'явилася тактична ядерна зброя або ті ж ракети "Орешник".
Три місяці тому Лукашенко розповідав, що "Орешник" вже в Білорусі. Тепер говорить, що нібито її передадуть в грудні. Це говорить про ціну довіри до слів Лукашенка. І свідчить, що тактичної ядерної зброї в Білорусі не було і не буде,
– сказав Безсмертний.
Зверніть увагу! У вересні в Білорусі проходили спільні з Росією навчання "Запад-2025". Туди навіть допустили американських офіцерів, що вважають ознакою покращення відносин між країнами.
Ситуація в Білорусі: коротко
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко мав телефонну розмову з Трампом ще у серпні. Вони говорили про двосторонні відносини. Зрештою Трамп назвав Лукашенка "потужним" лідером.
- Після цього Білорусь звільнила певну кількість політв'язнів. Вже у листопаді стало відомо, що Штати таки зняли санкції проти "Бєлавіа" та літака, який використовувався близькими до Лукашенка людьми.
- При цьому Лукашенко продовжує погрожувати Європі. Нещодавно він заявив, що вони з Путіним можуть "бахнути "Орешником" по Європі".