США пом’якшили санкції проти Білорусі: як це пов’язано з ядерною зброєю

Сполучені Штати знову пом'якшили деякі санкції проти Білорусі. Там продовжують загравати з режимом Лукашенка.

Про це 24 Каналу розповів історик, політик та дипломат Роман Безсмертний, зауваживши, що Лукашенко тривалий час погрожував Європі та й загалом робив багато неадекватних заяв. При цьому Сполучені Штати все одно зацікавлені налагоджувати з ним відносини.

Чому США послабили санкції проти Білорусі?

Як наголосив Безсмертний, упродовж тривалого часу Лукашенко неодноразово розповідав, що в Білорусі розмістять російську тактичну ядерну зброю. При цьому він навіть переконував, що її вже розмістили. Але потім були зовсім інші заяви.

Ймовірно, дії Сполучених Штатів пов'язані саме з цим. Їм вигідніше відтягнути Білорусь від Росії та не доводити до тої ситуації, аби там дійсно з'явилася тактична ядерна зброя або ті ж ракети "Орешник".

Три місяці тому Лукашенко розповідав, що "Орешник" вже в Білорусі. Тепер говорить, що нібито її передадуть в грудні. Це говорить про ціну довіри до слів Лукашенка. І свідчить, що тактичної ядерної зброї в Білорусі не було і не буде,

– сказав Безсмертний.

Зверніть увагу! У вересні в Білорусі проходили спільні з Росією навчання "Запад-2025". Туди навіть допустили американських офіцерів, що вважають ознакою покращення відносин між країнами.

Ситуація в Білорусі: коротко