США смягчили санкции против Беларуси: как это связано с ядерным оружием
- США смягчили санкции против Беларуси. В общем они налаживают контакт с Лукашенко.
- Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный предположил, почему Штаты пошли на такой шаг.
Соединенные Штаты снова смягчили некоторые санкции против Беларуси. Там продолжают заигрывать с режимом Лукашенко.
Об этом 24 Каналу рассказал историк, политик и дипломат Роман Бессмертный, отметив, что Лукашенко долгое время угрожал Европе и вообще делал много неадекватных заявлений. При этом Соединенные Штаты все равно заинтересованы налаживать с ним отношения.
Почему США ослабили санкции против Беларуси?
Как отметил Бессмертный, в течение длительного времени Лукашенко неоднократно рассказывал, что в Беларуси разместят российское тактическое ядерное оружие. При этом он даже убеждал, что его уже разместили. Но потом были совсем другие заявления.
Вероятно, действия Соединенных Штатов связаны именно с этим. Им выгоднее оттянуть Беларусь от России и не доводить до той ситуации, чтобы там действительно появилось тактическое ядерное оружие или те же ракеты "Орешник".
Три месяца назад Лукашенко рассказывал, что "Орешник" уже в Беларуси. Теперь говорит, что якобы ее передадут в декабре. Это говорит о цене доверия к словам Лукашенко. И свидетельствует, что тактического ядерного оружия в Беларуси не было и не будет,
– сказал Бессмертный.
Обратите внимание! В сентябре в Беларуси проходили совместные с Россией учения "Запад-2025". Туда даже допустили американских офицеров, что считают признаком улучшения отношений между странами.
Ситуация в Беларуси: кратко
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко имел телефонный разговор с Трампом еще в августе. Они говорили о двусторонних отношениях. В конце концов Трамп назвал Лукашенко "мощным" лидером.
- После этого Беларусь освободила определенное количество политзаключенных. Уже в ноябре стало известно, что Штаты таки сняли санкции против "Белавиа" и самолета, который использовался близкими к Лукашенко людьми.
- При этом Лукашенко продолжает угрожать Европе. Недавно он заявил, что они с Путиным могут "бахнуть "Орешником" по Европе".