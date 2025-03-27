Знімати санкції з Росії зарано: Макрон, Стармер, Шольц і Зеленський про рішення саміту в Парижі

У четвер, 27 березня, у Парижі пройшов саміт "Коаліції охочих", де лідери країн-союзниць обговорювали підтримку України. Політики одноголосно виступили за продовження санкцій проти Росії.

Про це заявив Еммануель Макрон на пресконференції за підсумками зустрічі, передає 24 Канал із посиланням на Sky News. Нещодавно в США заявили, що працюватимуть над зняттям деяких обмежень з Росії.

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Знімати санкції зарано

За словами президента Франції, на саміті "Коаліції охочих" одностайно вирішили, що наразі "не час для зняття санкцій у будь-якому випадку", адже цього не станеться до встановлення миру в Україні.

"Коаліція охочих" має на меті підтримувати економічний тиск на тіньовий флот (Росії – 24 Канал) і на деякі промислові потужності, ми будемо залишатися мобілізованими в цьому питанні,

– запевнив Макрон.

Окрім того, ситуацію прокоментували Володимир Зеленський та Кір Стармер, повідомляє "Європейська правда". Прем'єр-міністр Великої Британії вважає "абсолютно зрозумілим, що зараз не час для зняття санкцій". Ба більше, актуальне питання щодо їх посилення, аби змусити Москву сісти за стіл переговорів.

Український президент заявив, що радий бачити зобов'язання "не скасовувати жодних санкцій, доки Росія не припинить війну". Він хоче більшого тиску на країну-агресорку.

Незмінну підтримку України підкреслив і Олаф Шольц, пише The Guardian. Канцлер Німеччини, який іде у відставку, переконаний, що Москва не зацікавлена в реальному мирі, оскільки завжди висуває нові умови під час переговорів.

Немає сенсу скасовувати санкції до того, як буде досягнутий мир... На жаль, ми все ще досить далекі від цього,

– сказав Шольц.

Нагадаємо, ЄС підтримує всі дипломатичні зусилля для досягнення миру в Україні, заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер у Брюсселі. Передумовою перегляду або скасування санкцій проти Росії є припинення війни та виведення окупаційних військ з української території.