Уряд Словаччини знову заблокував ухвалення 18 пакета санкцій проти Росії

Словаччина вкотре заблокувала ухвалення 18 пакета санкцій проти Росії. Це підтвердили у відділі комунікації Міністерства закордонних справ та європейських справ країни.

Про це пише 24 Канал із посиланням на TASR.

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Словаччина блокує пакет санкцій проти Росії

У виданні повідомили, що Словацька Республіка у п’ятницю знову заблокувала ухвалення 18 пакета санкцій проти Росії на рівні послів країн-членів при Європейському Союзі. Журналістам про це розповів відділ комунікації Міністерства закордонних справ та європейських справ Словаччини.

Уряд Словаччини під керівництвом прем'єр-міністра Роберта Фіцо вже неодноразово заявляв, що не підтримає новий санкційний пакет. Політик вважає, що ініціатива RePowerEU, що передбачає повне припинення постачання російського природного газу до ЄС з 1 січня 2028 року, може мати серйозний негативний економічний вплив на Словаччину.

Словаччина готова продовжувати конструктивний діалог з Єврокомісією і на основі її ініціативи спільно шукати можливі рішення в інтересах громадян і бізнесу,

– зазначило зовнішньополітичне джерело.

Представники Міністерства економіки Словаччини, енергетичних компаній і промисловості країни підкреслили, що план RePowerEU становить серйозний виклик для конкурентоспроможності економіки, особливо в контексті цін на енергоносії та енергетичної безпеки країни.

За словами МЗС Словаччини, країна залишається на своїй позиції щодо 18 пакета санкцій.