У Польщі висловилися про санкції проти Росії

Україна чекає на те, щоб реалізувалися запевнення Європи в запровадженні суворих заходів проти Росії. У Польщі кажуть, що тиск на агресора справді чинитимуть.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю тимчасового повіреного у справах Польщі в Україні Пйотра Лукасєвіча.

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Чи не кине Польща Україну в боротьбі проти Росії

Пйотр Лукасєвіч говорить, що Польща найбільш зацікавлена в тому, щоб Україна була незалежною та вільною. Для Варшави це шлях до досягнення більшої безпеки та стабільності регіону.

"Зараз у так званому мирному процесі є багато складових. Одне в цьому досить хаотичному середовищі можна сказати точно: Польща разом з іншими європейськими союзниками прагне чинити максимальний тиск на Росію, включаючи санкції, включаючи вторинні санкції, включаючи санкції, які дійсно зашкодять економіці Росії та її здатності вести це жорстоке та несправедливе, агресивне вторгнення", – запевняє він.

Від того, як Україна вийде з цієї війни, залежить і безпека Польщі.

"Отже, наша позиція – це дружба, добросусідські відносини з Україною, з одного боку. А другий стовп – це наші національні інтереси, наші національні безпекові інтереси, які дуже залежать від результату цієї війни", – завершив повірений.