Звідки ви знаєте, – Трамп відчитав журналіста з Польщі, який питав про бездіяльність щодо Путіна
- Трамп запевнив, що дії проти Путіна були, зокрема, вторинні санкції проти Індії, які коштували Росії сотні мільярдів доларів.
- Президент США різко відповів на питання польського репортера, запропонувавши йому знайти нову роботу.
Журналіст запитав у Трампа, чому він багато разів висловлював розчарування Путіним, але не вживав жодних дій. Своєю чергою, президент США запевнив, що дії все ж були.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Дональда Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі 3 вересня.
Що Трамп каже про санкції проти Кремля?
Польський репортер під час зустрічі Трампа з президентом Польщі Каролем Навроцьким запитав у президента США, чому він багато разів висловлював розчарування Путіним, але не вживав жодних дій.
Коли ви кажете, що жодних дій не було, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу,
– різко відповів Трамп.
Він згадав про запровадження вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця за межами Китаю. За словами американського лідера, це коштувало Росії сотні мільярдів доларів. "І я ще не завершив ні другу, ні третю фази", – підкреслив президент США.
Які ще нові заяви зробив Трамп?
Президент США заявив, що якщо він буде не задоволеним рішенням Путіна, громадськість побачить, що станеться.
Трамп сказав, що наразі не має жодних повідомлень для російського диктатора.
За словами Трампа, він думав, що вторгнення Росії в Україну буде простіше завершити. Президент США додав, що війна – справа нелегка і непередбачувана, але "це буде зроблено".