Втрачають терпіння: сенатори чекають на дозвіл Трампа, щоб схвалити санкції проти Росії, – ЗМІ

Зусилля стосовно просування масштабного пакета санкцій проти Росії переходять у фінальну стадію. Республіканці очікують на "зелене світло" від президента США Дональда Трампа.

Деякі з найближчих союзників Трампа, зокрема сенатор-республіканець Ліндсі Грем, активно закликають до більш жорстких дій проти Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Очікують на рішення Трампа

Попри те, що Дональд Трамп останнім часом став частіше критикувати Путіна за небажання просуватися до мирного врегулювання, він досі не підтримав пакет санкцій, який уже має понад 80 співавторів у верхній палаті, що залишає документ у "замороженому" стані.

Ми працюємо з Білим домом… Ми готові просуватися вперед, щойно вони вирішать, що час настав. Вони – лідери... Ми не хочемо йти попереду Білого дому,

– сказав сенатор-республіканець Марквейн Маллін.

За його словами сенатори не хочуть втручатися в перебіг переговорів, хоча готові вдатися до цього якщо знадобиться привернути увагу до цієї перспективи. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун повідомив, що голосування може відбутися ще під час цієї чотиритижневої сесії.

"(Білий дім) досі сподівається, що вдасться досягти певної угоди, але… у Сенаті існує високий рівень зацікавлення з обох боків проходження цього пакета. Я думаю, що справді є бажання зробити щось, щоб дати Росії зрозуміти: їй слід сісти за стіл переговорів", – сказав він.

Утім, поки республіканці чекають на позицію президента, демократи вже втрачають терпіння.

"Найкраще, що президент Трамп може зробити зараз для зміцнення позицій України – це показати, що США твердо стоять на її боці й рішуче протистоять Росії. Але досі Трамп цього не зробив", – заявив лідер меншості в Сенаті Чак Шумер.

Нагадаємо, сенатори США підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та країн, які підтримують її агресію в Україні. Документ також передбачає 500% мита на імпорт товарів з країн, що купують російські енергоресурси.