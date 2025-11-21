Якщо Кремль не зупинить війну: США пригрозили Росії новими санкціями і пообіцяли зброю Києву

США готові запровадити додаткові економічні санкції проти Росії та продовжити постачання зброї Україні, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню та не розпочне реальні переговори.

Про це пише 24 Канал з посиланням на постійного представника США при ООН Майка Волца під час засідання Ради безпеки ООН.

США пригрозили Росії: що відомо?

Під час виступу Волц зазначив, що дипломатія залишається єдиним шляхом до тривалого та справедливого миру. За його словами, США докладали максимум зусиль на найвищому рівні для припинення війни.

"Ми запропонували Росії щедрі умови, зокрема скасування санкцій. Ми закликали Росію припинити свої атаки та провести прямі переговори з Україною щодо мирного врегулювання. На жаль, бойові дії тривають, трагічно спричиняючи дедалі більше жертв серед цивільного населення", – висловився він.

Посол США також нагадав про вторгнення дронів в повітряний простір третіх країн, включаючи союзників по НАТО, що "ризикує ще більше розширити цей конфлікт". Він наголосив, що удари України по російському енергетичному сектору та іншій критичній інфраструктурі обмежили спроможність Кремля фінансувати свою військову економіку.

Волц додав, що Росія зазнала понад мільйон втрат і перебуває під тиском жорстких міжнародних санкцій.

Він також підкреслив, що війна не може бути завершена військовим шляхом, тому лідери Росії та України мають розпочати переговори та погодитися на припинення вогню.

Крім цього, Волц закликав міжнародну спільноту, особливо країни Європи, припинити закупівлю російських енергоресурсів.

Постпред США в ООН чітко окреслив подальші дії Штатів, якщо Росія надалі буде ігнорувати заклики до миру.

Ми можемо запровадити додаткові економічні санкції, якщо Росія й надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню. Ми також продовжимо надавати Україні зброю для оборони,

– заявив він.

