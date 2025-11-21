Если Кремль не остановит войну: США пригрозили России новыми санкциями и пообещали оружие Киеву

США готовы ввести дополнительные экономические санкции против России и продолжить поставки оружия Украине, если Кремль не согласится на прекращение огня и не начнет реальные переговоры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на постоянного представителя США при ООН Майка Волца во время заседание Совета безопасности ООН.

США пригрозили России: что известно?

Во время выступления Волц отметил, что дипломатия остается единственным путем к длительному и справедливому миру. По его словам, США прилагали максимум усилий на самом высоком уровне для прекращения войны.

"Мы предложили России щедрые условия, в частности отмену санкций. Мы призвали Россию прекратить свои атаки и провести прямые переговоры с Украиной по мирному урегулированию. К сожалению, боевые действия продолжаются, трагически вызывая все больше жертв среди гражданского населения", – высказался он.

Посол США также напомнил о вторжении дронов в воздушное пространство третьих стран, включая союзников по НАТО, что "рискует еще больше расширить этот конфликт". Он подчеркнул, что удары Украины по российскому энергетическому сектору и другой критической инфраструктуре ограничили способность Кремля финансировать свою военную экономику.

Волц добавил, что Россия понесла более миллиона потерь и находится под давлением жестких международных санкций.

Он также подчеркнул, что война не может быть завершена военным путем, поэтому лидеры России и Украины должны начать переговоры и согласиться на прекращение огня.

Кроме этого, Волц призвал международное сообщество, особенно страны Европы, прекратить закупку российских энергоресурсов.

Постпред США в ООН четко очертил дальнейшие действия Штатов, если Россия в дальнейшем будет игнорировать призывы к миру.

Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия и в дальнейшем будет игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять Украине оружие для обороны,

– заявил он.

