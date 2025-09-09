Загалом проти Росії вже введено близько 25 тисяч санкцій, що навіть більше, ніж проти Північної Кореї та Ірану. Проте з них реально працюють і мають якийсь ефект – 10 тисяч.

В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко назвав найпоширеніші лазівки Кремля для обходу санкцій та помилки, яких допустився Захід.

Що зараз повинен зробити ЄС?

На думку політолога, найбільша помилка, яку зробили партнери від самого початку, особливо у європейців – ставка на кількість санкцій. Євросоюз запровадив проти країни-агресора вже 18 пакетів санкцій, але кількість санкцій не посилює їх якість.

Мені здається, що зараз потрібно не стільки нові пакети вводити, а посилювати якість санкційного режиму, щоб росіяни це відчували. На це треба робити ставку,

– додав політолог.

Ще одна проблема, яка проявилася із західними санкціями – вони не є універсальними. Водночас проти Північної Кореї та Ірану були введені міжнародні санкції.

Як Кремль обходить санкції?

Частина антиросійських санкцій все ж таки діє. Вони послаблюють російську оборонну спроможність та створюють додаткові проблеми для Кремля. Однак країна-агресор має різні механізми та способи для обходу санкцій. Наприклад, росіяни купують компоненти до бойових дронів через посередників.

Першою країною, яка пристосувалася до санкцій і чиїм досвідом скористалися росіяни, була Північна Корея. Також Іран побудував систему обходу санкцій. Між іншим, західні електронні компоненти знаходили в іранських "Шахедах" ще у 2022 році.

Більшість країн Глобального Півдня, зокрема Китай, Індія, Туреччина, не підтримують санкційний режим проти Росії. І саме через них Москва побудувала різноманітні механізми, фірми-посередники, через які закуповуються, зокрема електронні компоненти на Заході,

– мовив Фесенко.

Однак найбільш показовий приклад – Іран, яким потім скористалася Росія. Тегеран знайшов спосіб продавати свою нафту в тіньовий спосіб попри санкції.

Є санкції проти тіньового танкерного флоту Росії й з боку США, і з боку Європи. Проте ці танкери без проблем йдуть через територіальні води Європейського Союзу. Вони можуть навіть здійснювати певні операції та отримувати певні послуги в портах європейських країн. Були ефективні санкції проти капітанів цих кораблів. Часто власниками тіньових танкерів Росії є громадяни країн Європейського Союзу, наприклад, Греції, Мальти.

