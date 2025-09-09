В целом против России уже введено около 25 тысяч санкций, что даже больше, чем против Северной Кореи и Ирана. Однако из них реально работают и имеют какой-то эффект – 10 тысяч.

В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко назвал самые распространенные лазейки Кремля для обхода санкций и ошибки, которых допустил Запад.

Что сейчас должен сделать ЕС?

По мнению политолога, самая большая ошибка, которую сделали партнеры с самого начала, особенно у европейцев – ставка на количество санкций. Евросоюз ввел против страны-агрессора уже 18 пакетов санкций, но количество санкций не усиливает их качество.

Мне кажется, что сейчас нужно не столько новые пакеты вводить, а усиливать качество санкционного режима, чтобы россияне это чувствовали. На это надо делать ставку,

– добавил политолог.

Еще одна проблема, которая проявилась с западными санкциями – они не являются универсальными. В то же время против Северной Кореи и Ирана были введены международные санкции.

Как Кремль обходит санкции?

Часть антироссийских санкций все же действует. Они ослабляют российскую оборонную способность и создают дополнительные проблемы для Кремля. Однако страна-агрессор имеет различные механизмы и способы для обхода санкций. Например, россияне покупают компоненты к боевым дронам через посредников.

Первой страной, которая приспособилась к санкциям и чьим опытом воспользовались россияне, была Северная Корея. Также Иран построил систему обхода санкций. Между прочим, западные электронные компоненты находили в иранских "Шахедах" еще в 2022 году.

Большинство стран Глобального Юга, в частности Китай, Индия, Турция, не поддерживают санкционный режим против России. И именно через них Москва построила различные механизмы, фирмы-посредники, через которые закупаются, в частности электронные компоненты на Западе,

– сказал Фесенко.

Однако наиболее показательный пример – Иран, которым потом воспользовалась Россия. Тегеран нашел способ продавать свою нефть теневым способом несмотря на санкции.

Есть санкции против теневого танкерного флота России и со стороны США, и со стороны Европы. Однако эти танкеры без проблем идут через территориальные воды Европейского Союза. Они могут даже осуществлять определенные операции и получать определенные услуги в портах европейских стран. Были эффективные санкции против капитанов этих кораблей. Часто владельцами теневых танкеров России являются граждане стран Европейского Союза, например, Греции, Мальты.

