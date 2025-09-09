Не надо вводить новые: что должен сделать ЕС, чтобы реально заработали санкции против России
- Против России введено около 25 тысяч санкций, из которых реально работают 10 тысяч, но качество санкционного режима требует улучшения.
- Россия обходит санкции через посредников и использует опыт Северной Кореи и Ирана, а некоторые страны Глобального Юга, в частности Китай и Индия, не поддерживают санкционный режим.
В целом против России уже введено около 25 тысяч санкций, что даже больше, чем против Северной Кореи и Ирана. Однако из них реально работают и имеют какой-то эффект – 10 тысяч.
В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко назвал самые распространенные лазейки Кремля для обхода санкций и ошибки, которых допустил Запад.
Что сейчас должен сделать ЕС?
По мнению политолога, самая большая ошибка, которую сделали партнеры с самого начала, особенно у европейцев – ставка на количество санкций. Евросоюз ввел против страны-агрессора уже 18 пакетов санкций, но количество санкций не усиливает их качество.
Мне кажется, что сейчас нужно не столько новые пакеты вводить, а усиливать качество санкционного режима, чтобы россияне это чувствовали. На это надо делать ставку,
– добавил политолог.
Еще одна проблема, которая проявилась с западными санкциями – они не являются универсальными. В то же время против Северной Кореи и Ирана были введены международные санкции.
Как Кремль обходит санкции?
Часть антироссийских санкций все же действует. Они ослабляют российскую оборонную способность и создают дополнительные проблемы для Кремля. Однако страна-агрессор имеет различные механизмы и способы для обхода санкций. Например, россияне покупают компоненты к боевым дронам через посредников.
Первой страной, которая приспособилась к санкциям и чьим опытом воспользовались россияне, была Северная Корея. Также Иран построил систему обхода санкций. Между прочим, западные электронные компоненты находили в иранских "Шахедах" еще в 2022 году.
Большинство стран Глобального Юга, в частности Китай, Индия, Турция, не поддерживают санкционный режим против России. И именно через них Москва построила различные механизмы, фирмы-посредники, через которые закупаются, в частности электронные компоненты на Западе,
– сказал Фесенко.
Однако наиболее показательный пример – Иран, которым потом воспользовалась Россия. Тегеран нашел способ продавать свою нефть теневым способом несмотря на санкции.
Есть санкции против теневого танкерного флота России и со стороны США, и со стороны Европы. Однако эти танкеры без проблем идут через территориальные воды Европейского Союза. Они могут даже осуществлять определенные операции и получать определенные услуги в портах европейских стран. Были эффективные санкции против капитанов этих кораблей. Часто владельцами теневых танкеров России являются граждане стран Европейского Союза, например, Греции, Мальты.
Последние новости о санкциях против России
- Евросоюз рассматривает введение 19 пакета санкций против России. Новые санкции должны коснуться российских банков, энергетических компаний, платежных систем, криптобирж и ограничить торговлю нефтью.
- К тому же Франция и Германия предлагают включить российскую нефтяную компанию "Лукойл" в 19-й пакет санкций ЕС.
- В то же время Соединенные Штаты призывают Европу отказаться от закупок российской нефти и газа.