Якщо цього тижня не буде прогресу: Мерц пригрозив Росії жорсткими санкціями

Європейський Союз готовий запровадити жорсткіші санкції проти країни-агресорки Росії, якщо цього тижня не буде досягнуто прогресу в припиненні війни в Україні.

Відповідну заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, додавши, що готується новий пакет санкцій. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також "Це зайшло надто глибоко": Зеленський сказав, що робитиме, якщо зустріч з Путіним не відбудеться

Санкції проти Росії

Німецький канцлер виступав на пресконференції зі своїм колегою з Греції Кіріакосом Міцотакісом. Під час виступу він торкнувся питання мирного врегулювання в Україні.

Ми чекаємо на згоду Путіна і погоджуємося, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо спільно на європейському рівні працювати над значним посиленням санкцій,

– заявив Мерц.

"Ми розглянемо інші сфери, такі як енергетичний сектор, а також фінансовий ринок", – додав він.

Мерц вказав, що лідери ЄС домовилися з Володимиром Зеленським, що він може взяти участь у переговорах з Росією в Стамбулі цього тижня за умови, що Росія припинить бомбардування цивільного населення в Україні.

Канцлер Німеччини висловив повагу до готовності Зеленського піти на компроміс, якщо це допоможе досягти перемир'я. Мерц додав, що вважає, що "подальші компроміси та поступки вже не є розумними".