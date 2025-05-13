Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Що буде, якщо Путін не приїде в Туреччину

Володимир Зеленський відповів, що робитиме, якщо Путін відмовиться зустрічатися з ним.

Я вважаю, що це значить, що не буде ніякого результату – в тому чи іншому форматі будь-яких зустрічей. Усе зайшло вже достатньо глибоко в питанні припинення вогню,

– сказав він.

Дещо лишилося за лаштунками, та все ж Україна продемонструвала конструктивізм в усьому, що пропонували різні країни. Київ поводиться чітко та зрозуміло – він хоче закінчення війни. А кожен крок Росії демонструє зворотнє.

Я вважаю, що неприїзд Путіна, знову якісь ігри – це буде фінальна точка демонстрування того, що вони не готові до закінчення війни. А значить усі обіцянки – тверезі та чіткі обіцянки США, Європи, лідерів інших країн – повинні бути виконані. Інакше ви не примусите Росію до кроків,

– підкреслив лідер держави.

Це має бути щонайменше сильний пакет санкцій від США. І ці санкції будуть уже не за агресію чи окупацію. Це будуть санкції за те, що Росія не хоче припинення вогню.

Водночас якщо Москва візьме участь у переговорах, це означатиме, що вона "серйозна не тільки з ядерною зброєю, але й спроможна на щось і без неї".