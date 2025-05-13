Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг українського президента у вівторок, 13 травня.

Дивіться також У Путіна є кілька шляхів: чи наважиться диктатор приїхати у Стамбул

Що заявив Зеленський

Зеленський пригадав слова Дональда Трампа про те, що український і російський лідери повинні взяти участь у переговорах у Стамбулі.

Я так само сприймаю прямі перемовини з людиною, від якої залежить абсолютно все в Росії, а значить залежить і припинення не тільки вогню, а й цієї війни,

– сказав Зеленський.