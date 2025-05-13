Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг украинского президента во вторник, 13 мая.

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Что заявил Зеленский

Зеленский упомянул слова Дональда Трампа о том, что украинский и российский лидеры должны принять участие в переговорах в Стамбуле.

Я так же воспринимаю прямые переговоры с человеком, от которого зависит абсолютно все в России, а значит зависит и прекращение не только огня, но и этой войны,

– сказал Зеленский.