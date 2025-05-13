Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политический обозреватель, ведущий канала "Ходорковский Live" Дмитрий Еловский, подчеркнув, что сейчас сложно делать прогноз, принимая во внимание, что Турция является членом НАТО, и Эрдоган не лучший друг Путина, он к нему на парад в Москву не приехал.

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Германия демонстрирует решимость

Россия предложила Украине прямые переговоры в Стамбуле. Сейчас вопрос в том, что будет раньше: прекращение огня или переговоры? Интересно, как себя в этой ситуации ведет Трамп. Он сначала дает понять Украине, что он с ней рядом, а затем делает небольшой шаг навстречу России. Таким образом, по мнению Еловского, американский лидер постоянно держит определенную дистанцию с обеими, поэтому сейчас важную роль играет Европа.

"Адресованные Путину слова из Берлина были крутые. Мы давно такого не слышали и не ждали. Мерц новичок, ему сейчас надо быстро получать баллы и работать. Ему предстоит дать понять своим избирателям, что он очень отличается от своего предшественника, что у него есть козыри, которых у того не было", – озвучив Еловский.

Политический обозреватель отметил, что Россия живет в эпоху санкций уже довольно давно, более десяти лет. По его словам, якобы все экономические рычаги, которые можно было применить в отношении Москвы, не то что введены в действие, их уже пора менять.

"Может ли Европа пригрозить России чем-то таким, что Путин не сможет обратно отыграть через Китай, Глобальный Юг, Индию. Вот в этом вопрос. Есть ощущение, что санкционный инструментарий очень скромный", – предположил Еловский.

Что придумает Путин, чтобы не ехать в Стамбул

Важной сейчас является риторика Европы и то, что Германия определила для Путина срок, предупредив, что время пошло и "часы тикают", поэтому или Россия прекратит огонь до конца 12 мая, или получит новые санкции. Такое слышать российскому диктатору было неприятно, ведь он сейчас пытается максимально навязать собственную игру, вызвать на бой и сказать, что "мы хорошие".

Путин озвучил, что Россия ведет войну, но предлагает переговоры и мол, что же тут плохого. Вот, пусть теперь приедет в Стамбул. Думаю, что у него есть несколько путей, куда он может свернуть и не поехать,

– считает Еловский.

Самый простой вариант ссылаться на какие-то свои дела и отправить в Стамбул российскую делегацию. Он также может ссылаться на более серьезные обстоятельства в России, которые, как подчеркнул политический обозреватель, могут создать российские власти самостоятельно. По его словам, даже если Путин туда приедет, он будет иметь довольно бледный вид, потому что точно не собирался этого делать.

Отметим, что политолог Валерий Дымов считает, что глава Кремля не приедет 15 мая на встречу с Зеленским в Стамбул и в таком случае там не появится и Трамп. По словам Дымова, американский лидер сломал сценарий переговоров, когда вместо того, чтобы требовать от Путина прекратить огонь в ответ на его предложение возобновить прямые переговоры, сразу призвал Зеленского приехать в Турцию.