Политолог Валерий Дымов в эфире 24 Канала высказал мнение, что глава Кремля не приедет в Стамбул и в таком случае Трампа тоже ожидать там не стоит.

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Какой худший сценарий может воплотиться

Президент США, по мнению политолога, сломал сценарий, который был правильным и выдвигал России ультиматум, чтобы она согласилась на американский мирный план безусловного 30-дневного перемирия, подписанный Украиной в Джидде. Путин тогда начал озвучивать условия, а Уиткофф говорить, что США будут думать над ними.

В этот период российский диктатор начал еще больше бить по Украине, терроризируя украинские города и население. Ультиматум для Кремля был прост: если Россия не согласится на прекращение огня в течение 30 дней, то против нее введут новые санкции.

Только после этого Путин предложил встречу, но Трамп, как заметил политолог, должен был сказать, что сначала надо начать перемирие, а уже потом проводить разговоры. Вместо этого американский лидер призвал, чтобы Зеленский и Путин встретились в Стамбуле на этой неделе.

"Представим, что Путин таки прилетает, Уиткофф поработал как продажный адвокат и нашептал Трампу план Путина. Российский диктатор будет выдвигать ультиматум, чтобы Украине не предоставляли оружие, на что Трамп может согласиться и призвать Зеленского тоже дать согласие. Это худший сценарий, но он возможен. Есть определенное опасение", – озвучил Дымов.

Политолог убежден, что глава Кремля не прибудет в Турцию и как раз обсуждает вариант, что он может пойти на это, но при определенных условиях. Эти условия обсуждаются в том числе через Уиткоффа в администрации Трампа. Европе, со слов Дымова, будет теперь сложно применять против России санкции.

Все это остается как угроза, но на самом деле этого Путин не боится. Он уже не раз переходил "красные линии", которые ему выдвигали. Что ответит ЕС? Скажет, что будет разрабатывать очередной пакет санкций для еще 100 кораблей теневого российского флота, но это сейчас не пугает Путина,

– подытожил политолог.

Отметим, что политолог Владимир Фесенко считает США самым слабым звеном в переговорном процессе, поскольку, по его убеждению, администрация Трампа не имеет четкой тактики, чего не скажешь о Кремле. По его мнению, вскрывает проблему отсутствия у США стратегии тот факт, что Вашингтон периодически идет на уступки России.