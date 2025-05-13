Пока в Кремле не сообщили, кого именно отправят на прямые переговоры в Турцию. Неизвестно, поедет ли туда сам Путин. Тем временем в медиа пишут, что Владимир Зеленский во что бы то ни стало посетит Стамбул 15 мая, передает 24 Канал.

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В ОП ответили, что будет, если Путин не приедет

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show подчеркнул, что Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем России в Стамбуле, кроме Путина.

Чиновник добавил, что двусторонняя встреча в Стамбуле на более низком уровне не имеет смысла.

По его словам, даже люди с формальным статусом министров вряд ли могут обсуждать фундаментальные вопросы или уполномочены принимать те или иные решения.

Напомним, что Дональд Трамп поддержал идею прямых переговоров между Россией и Украиной. Также он допустил, что тоже может приехать в Стамбул.

По словам его спецпосланника Виткоффа, американский лидер выдвинул Киеву и Москве ультиматум: либо они проводят прямые переговоры и достигают прогресса, либо США выйдут из мирного процесса.