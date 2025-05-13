Уиткофф отметил, что Трамп "выдвинул ультиматум" обеим сторонам, что они должны достичь прогресса в направлении долговременного мира, иначе США откажутся от участия.

"Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам: если не будет прямых переговоров и если они не состоятся в ближайшее время, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта - что бы это ни означало - и просто не участвовать", - сказал Уиткофф. "Мы хотим быть посредниками. Это не наша война. Мы ее не начинали, но хотим помочь ее завершить. Путь к этому - это прекращение огня: все останавливают насилие, и мы тратим немного времени вместе, чтобы удостовериться, что можем решить основные проблемы. И я думаю, что мы способны на это".