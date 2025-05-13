Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив в інтерв'ю Breitbart News, що повномасштабна війна в Україні – "дурна", і вона ніколи не сталася, якби у 2022 році у Білому домі сидів Дональд Трамп, передає 24 Канал.

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Віткофф заявив, що досягти миру в Україні можливо лише шляхом прямих переговорів.

Нам потрібно посадити українців і росіян за один стіл. Так, це була жорстока війна – вони не люблять одне одного. Це потрібно змінити. Ми маємо переконати всіх, що відповідальний підхід — це дипломатичне врегулювання,

– наголосив чиновник.

Віткофф підкреслив, що коли обидві країни прагнуть завершити війну, найкраще, що можуть зробити США як посередник, це зібрати їх в одній кімнаті.

"Ми пропонуємо прямі переговори між обома сторонами – чим швидше, тим краще", – додав він.

Також Віткофф зазначив, що Трамп "висунув ультиматум" Росії та Україні: вони мають досягти прогресу щодо довготривалого миру, інакше США відійдуть від участі у переговорах.

Президент висунув ультиматум обом сторонам: якщо не буде прямих переговорів і якщо вони не розпочнуться найближчим часом, то, на його думку, Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту – що б це не означало – і просто не брати в ньому участі,

– заявив американський політик.

Віткофф зауважив, що війна в Україні – це не війна США. Втім, вони хочуть допомогти покласти їй кінець. "Шлях до цього – це припинення вогню: всі припиняють насильство", – додав він.