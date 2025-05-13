В СНБО прокомментировали неуступчивость Путина в вопросе перемирия, передает 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Путин оторван от реальности

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что сейчас Владимир Путин имеет неадекватный вид, ведь он игнорирует реальность. И показывает, что Россия не имеет сил для того, чтобы достичь главной цели – уничтожить Украину – ни политическим, ни военным путем.

Впрочем, несмотря на эту очевидную вещь, глава Кремля в дальнейшем запускает "Шахеды" и отказывается прекращать огонь. "Там вся русская народность больна на всю голову, как и он", – подытожил чиновник.

Напомним, что Германия заявила, что в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия предоставит Украине больше оружия и введет более жесткие санкции против России. Кремлевский представитель Песков заявил, что Россия не принимает язык ультиматумов, зато настаивая на переговорах без предварительных условий.