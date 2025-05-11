Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, подчеркнув, что сейчас главная проблема США заключается в том, что у них как не было, так и до сих пор нет четкой стратегии и тактики в переговорном процессе. Вот у россиян есть план "А", "B", "C", это заметно.

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Что станет предметом переговоров?

Очевидно, чего Россия хочет и какую игру ведет. Россияне, по словам политолога, используют и тех, кто выступает за переговоры с Трампом, если надо, выходит на авансцену Лавров и выдвигает список требований, которые неприемлемы ни для Украины, ни для США. Это, как отметил Фесенко, тактическая игра россиян и пока что, к сожалению, она работает.

То, что американцы периодически идут на уступки россиянам, вскрывает проблему отсутствия у США стратегии. Следует обратить внимание на заявления американских чиновников, их позиция постоянно меняется. Пример этому недавнее интервью вице-президента США Джей Ди Венса.

Он, как обратил внимание политолог, якобы наконец озвучил критику в адрес России, но при этом фактически выразил готовность идти на новые уступки россиян, в частности в ключевом вопросе о прекращении огня.

Россия говорит, что против чтобы сначала было 30-дневное перемирие, зато хочет начинать переговоры. Вэнс дает понять, что поддерживает эту позицию. Если будут такие уступки, то американцы будут постоянно проигрывать,

– считает Фесенко.

Сейчас у американцев появился план, который содержит 22 пункта, с помощью Украины и Европы, представители которых встретились в апреле в Лондоне, куда не приехал госсекретарь США Рубио, но где присутствовал спецпосланник Трампа Келлог. Вероятно, что эти 22 пункта Белый дом согласовал, они сейчас являются предметом для переговоров.

Политолог не уверен, что Россия их примет. По его словам, Кремль захочет внести замечания. Однако это станет толчком для переговорного процесса.

Сейчас, если анализировать всех игроков в переговорах, самое слабое звено – это США, администрация Трампа. Это главная проблема, она в отсутствии системности и последовательности в переговорах,

– подытожил Фесенко.

Напомним, что российский диктатор 11 мая выступил с заявлением, озвучив предложение возобновить прямые переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле (Турция) 15 мая. Путин сказал, что не исключает, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии. Глава Кремля отметил, что сегодня "мяч на стороне Украины".