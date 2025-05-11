Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, підкресливши, що нині головна проблема США полягає в тому, що в них як не було, так й досі нема чіткої стратегії й тактики в переговорному процесі. От в росіян є план "А", "B", "C", це помітно.

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Що стане предметом переговорів?

Очевидно, чого Росія хоче і яку гру веде. Росіяни, зі слів політолога, використовують й тих, хто виступає за переговори з Трампом, якщо треба, виходить на авансцену Лавров і висуває список вимог, які неприйнятні ні для України, ні для США. Це, як зазначив Фесенко, тактична гра росіян і поки що, на жаль, вона працює.

Те, що американці періодично йдуть на поступки росіянам, викриває проблему відсутності в США стратегії. Слід звернути увагу на заяви американських високопосадовців, їхня позиція постійно змінюється. Приклад цьому нещодавнє інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Він, як завернув увагу політолог, нібито нарешті озвучив критику на адресу Росії, але при цьому фактично висловив готовність йти на нові поступки росіян, зокрема у ключовому питанні щодо припинення вогню.

Росія каже, що проти аби спочатку було 30-денне перемир'я, натомість хоче починати переговори. Венс дає зрозуміти, що підтримує цю позицію. Якщо будуть такі поступки, то американці будуть постійно програвати,

– вважає Фесенко.

Зараз в американців з'явився план, який містить 22 пункти, за допомогою України та Європи, представники яких зустрілися у квітні в Лондоні, куди не приїхав держсекретар США Рубіо, але де був присутній спецпосланець Трампа Келлог. Ймовірно, що ці 22 пункти Білий дім погодив, вони нині є предметом для переговорів.

Політолог не впевнений, що Росія їх прийме. З його слів, Кремль захоче внести зауваження. Однак це стане поштовхом для переговорного процесу.

Наразі, якщо аналізувати всіх гравців у переговорах, найслабша ланка – це США, адміністрація Трампа. Це головна проблема, вона у відсутності системності та послідовності в переговорах,

– підсумував Фесенко.

Нагадаємо, що російський диктатор 11 травня виступив з заявою, озвучивши пропозицію відновити прямі переговори між Україною та Росією у Стамбулі (Туреччина) 15 травня. Путін сказав, що не виключає, що під час переговорів вдасться домовитися про нове перемир'я. Очільник Кремля зазначив, що сьогодні "м'яч на боці України".