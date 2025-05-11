Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі Truth Social.

Трамп про війну Росії проти України

Американський лідер заявив про потенційно великий день для Росії та України.

Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ,

– написав Дональд Трамп.

Також зазначив, що буде продовжувати працювати з обома сторонами, аби переконатися, що це станеться. Водночас зазначив, що Сполучені Штати хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі.

"Попереду великий тиждень!" – наголосив президент США.