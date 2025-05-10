Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у соціальній мережі Х.

Дивіться також Ми пропонуємо перші кроки: Зеленський прокоментував 30-денне перемир'я

Україна готова до переговорів у будь-якому форматі

"Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії", – зазначив Зеленський.

Пропозиція укласти перемир'я на 30 днів актуальна ще із зустрічей у Саудівській Аравії між представниками США та Росії.

Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі,

– заявив Зеленський.

Повне припинення вогню 12 травня

За підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Києві партнери оголосили про ініціативу почати повне припинення вогню з 12 травня без жодних умов щонайменше на 30 днів. Всеосяжне перемир'я стосується і суші, і повітря, і моря.

У засіданні взяли участь представники 35 країн, зокрема України.

Особисто до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також премʼєр-міністри Британії і Польщі Кір Стармер і Дональд Туск.

Перед і після засідання його учасники провели телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом.

У разі відмови Росії від перемир'я США та Європа введуть у дію координований пакет санкцій, а збройна підтримка України посилиться.