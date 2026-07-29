Сенат підтримав законопроєкт щодо санкцій проти Росії авторства Грема

У Сенаті США 29 липня відбулось перше процедурне голосування за законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. Над цим проєктом понад два роки працював сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Про це повідомляє Суспільне. Що відомо про законопроєкт? Уночі 29 липня у Сенаті США відбулося перше голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Спершу відбулися дебати та розгляд письмових поправок до законопроєкту. Після завершення дебатів відбудеться фінальне голосування за ухвалення закону. Після цього його розгляне Палата представників, а потім має підписати президент США Дональд Трамп.