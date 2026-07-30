Тисячі людей на кордоні: Іспанія перекидає війська, щоб зупинити мігрантів у Сеуті

Сотні мігрантів у четвер 30 липня прорвалися з Марокко до іспанського анклаву Сеута, долаючи кордон морем та через огорожі. На тлі загострення ситуації Італія закликала призупинити дію Шенгенської зони для Іспанії, а Мадрид вирішив посилити безпеку за допомогою військових.

Про це пише Reuters та Euronews.

Що відомо про ситуацію, яка склалася з мігрантами в Іспанії?

Частина мігрантів перепливала до території Іспанії морем, використовуючи надувні камери та інші плавзасоби, а інші проривалися через ворота в огорожі. Через масовий наплив мігрантів сили цивільної гвардії Іспанії виявилися перевантаженими. Іспанські ЗМІ зазначають, що кількість людей, які перетнули кордон, могла становити від 2 до 3 тисяч.

За даними Reuters, дев'ять людей загинули, намагаючись дістатися Сеути. Сотні людей намагалися потрапити до анклаву через пляж Тарахаль. Прикордонники повідомляли, що мігранти масово заходили з моря, а частині вдалося прорватися через огорожу. Для місцевих жителів ситуація стала причиною серйозного занепокоєння. Деякі магазини закрилися, а підприємці почали самостійно організовувати охорону своїх об'єктів, побоюючись можливих заворушень.

Ситуація викликала гостру політичну реакцію в Європі. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що виступає за призупинення вільного пересування в Шенгенській зоні з Іспанією. Він пояснив це загрозою, яку, на його думку, створює неконтрольована нелегальна міграція для національної безпеки. Таяні також розкритикував політику іспанського уряду щодо мігрантів, заявивши, що рішення надати легальний статус сотням тисяч людей без документів, на його думку, сприяє діяльності контрабандистів.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтримала цю позицію та заявила, що Рим готовий вдатися до "надзвичайних заходів" для захисту своїх кордонів, включно з можливим призупиненням дії Шенгенської зони з Іспанією.

Іспанський міністр закордонних справ у відповідь заявив, що викликав італійського посла через "недоречні" висловлювання Таяні.

Велика кількість мігрантів прибула в Іспанії: дивіться відео

Italy may restore border controls due to migrant breakthrough in Spanish Ceuta (video).



“Due to the migration crisis, the government is considering suspending the Schengen regime in relations with Spain,” writes the newspaper Corriere della Sera.



In recent days, thousands of… https://t.co/2RPmS9z5kQ pic.twitter.com/xFeP3K7R4n — NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2026

Своєю чергою, Мадрид вирішив посилити охорону Сеути за допомогою армії. Планувалося направити до анклаву три взводи по 20 військовослужбовців, водолазний підрозділ і військовий корабель. Також Іспанія збільшила кількість поліцейських сил спеціального призначення до 200 осіб.

Регіональна влада Сеути раніше закликала уряд у Мадриді оголосити надзвичайний стан та перебрати контроль над ситуацією, заявляючи, що місцеві служби більше не справляються з напливом людей.

Європейська комісія також заявила про готовність надати Іспанії оперативну допомогу через Frontex. Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер наголосив, що захист зовнішніх кордонів ЄС залишається важливою частиною боротьби з нелегальною міграцією. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд прагне якнайшвидше нормалізувати ситуацію в Сеуті та працюватиме над цим разом із марокканською владою.

Зазначимо, Сеута разом із Мелільєю є єдиними сухопутними кордонами Європейського Союзу з Африкою. Обидва іспанські анклави періодично стають місцем масових спроб мігрантів потрапити до ЄС. Нинішня ситуація нагадала кризу 2021 року, коли за два дні до Сеути потрапили близько 10 тисяч людей, переважно з Марокко та країн Африки на південь від Сахари.