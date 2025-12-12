"Прекрасний новий світ": Трамп пропонує Китаю та Росії поділити сфери впливу, – Axios

Упродовж останнього десятиліття Вашингтон діяв на основі двопартійного консенсусу: Китай прагне обігнати Сполучені Штати, а Росія – підірвати їхню роль. Однак тепер Дональд Трамп ставить під сумнів цю основу та формує новий світовий порядок.

Яку стратегію обирає Трамп?

За словами журналістів, останнім часом Трамп звучить як найбільший "китайський голуб" у Вашингтоні.

Зокрема, його адміністрація відмовилася від планів запровадити санкції проти Китаю за масштабну кібератаку "Соляний тайфун" минулого року – щоб не поставити під загрозу торговельну угоду. Коли минулого місяця Китай і Японія вели різку риторику навколо Тайваню, Трамп став на бік Пекіна та закликав прем'єрку Японії Санае Такаїчі "знизити градус".

Нещодавно президент США також оголосив, що відвідає Пекін у квітні, а Сі Цзіньпін здійснить візит у відповідь пізніше у 2026 році.

Подібну стратегію Трамп застосовує і щодо Росії: йдеться про відхід від конфронтації на користь компромісів, укладання угод і готовності приймати територіальні завоювання.

Посланці Трампа тиснуть на Україну, щоб вона поступилася Росії Донбасом, і вже уявляють нову еру "стратегічної стабільності" з Москвою, яка може відкрити величезні комерційні можливості. У той час як Трамп накладав санкції на найбільші російські нафтові компанії, його команда вже чітко дала зрозуміти, що хоче відновити відносини з Москвою якомога швидше після завершення війни.

Нова Стратегія національної безпеки Трампа помітно менш ворожа до Росії, ніж до Європейського Союзу, який Трамп назвав "занепадаючим" проєктом старого ліберального порядку,

За словами журналістів, у моделі співіснування великих держав Трампа сфери впливу є ціною стабільності. Для США це означає посилення контролю над Західною півкулею, протистояння Венесуелі, яку підтримують Китай і Росія, та попередження обом державам триматися подалі від Америки.

