"Прекрасний новий світ": Трамп пропонує Китаю та Росії поділити сфери впливу, – Axios
- Дональд Трамп пропонує розділити світ на сфери впливу між США, Росією та Китаєм, зокрема відмовляючись від санкцій проти Китаю та сприяючи компромісам з Росією.
- Трамп планує відвідати Пекін у квітні, а його адміністрація тисне на Україну, щоб вона поступилася Донбасом Росії.
Упродовж останнього десятиліття Вашингтон діяв на основі двопартійного консенсусу: Китай прагне обігнати Сполучені Штати, а Росія – підірвати їхню роль. Однак тепер Дональд Трамп ставить під сумнів цю основу та формує новий світовий порядок.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Читайте також "Два лиходії – одна мета": на обкладинці Der Spiegel зобразили Трампа та Путіна
Яку стратегію обирає Трамп?
За словами журналістів, останнім часом Трамп звучить як найбільший "китайський голуб" у Вашингтоні.
Зокрема, його адміністрація відмовилася від планів запровадити санкції проти Китаю за масштабну кібератаку "Соляний тайфун" минулого року – щоб не поставити під загрозу торговельну угоду. Коли минулого місяця Китай і Японія вели різку риторику навколо Тайваню, Трамп став на бік Пекіна та закликав прем'єрку Японії Санае Такаїчі "знизити градус".
Нещодавно президент США також оголосив, що відвідає Пекін у квітні, а Сі Цзіньпін здійснить візит у відповідь пізніше у 2026 році.
Подібну стратегію Трамп застосовує і щодо Росії: йдеться про відхід від конфронтації на користь компромісів, укладання угод і готовності приймати територіальні завоювання.
Посланці Трампа тиснуть на Україну, щоб вона поступилася Росії Донбасом, і вже уявляють нову еру "стратегічної стабільності" з Москвою, яка може відкрити величезні комерційні можливості. У той час як Трамп накладав санкції на найбільші російські нафтові компанії, його команда вже чітко дала зрозуміти, що хоче відновити відносини з Москвою якомога швидше після завершення війни.
Нова Стратегія національної безпеки Трампа помітно менш ворожа до Росії, ніж до Європейського Союзу, який Трамп назвав "занепадаючим" проєктом старого ліберального порядку,
– зазначають в Axios.
За словами журналістів, у моделі співіснування великих держав Трампа сфери впливу є ціною стабільності. Для США це означає посилення контролю над Західною півкулею, протистояння Венесуелі, яку підтримують Китай і Росія, та попередження обом державам триматися подалі від Америки.
США просувають мирний план: останні новини
Наразі США прагнуть переконати Україну в необхідності територіальних поступок Росії. За словами Володимира Зеленського питання, яке потребує найбільших дискусій – це контроль над Донбасом та Запорізькою АЕС.
Мирний план, який США запропонували Україні, ймовірно, ще не готовий. Все тому, що він складається з різних документів, які потребують доопрацювання.
Сполучені Штати пропонують формат створення так званої вільної економічної зони на Донбасі. Цей варіант також має ризики та не до кінця відповідає інтересам України.