Республіканці в Палаті представників США 18 листопада погрожують зупинити обмін розвідданими та допомогу Києву. Так політики прагнуть змусити демократів відмовитися від нагляду за адміністрацією Дональда Трампа.

Про відповідні плани конгресменів повідомило видання NBC News. Окрім припинення передачі розвідувальних даних і допомоги, представники політсили наполягають також на скасуванні санкційних обмежень проти Росії. Авторами ініціативи виступили чинний спікер Палати представників Майк Джонсон та голова Комітету із закордонних справ Браян Маст.

Чого вимагають республіканці?

У такий спосіб конгресмени намагаються змусити опонентів відмовитися від нагляду за Білим домом, кабінетом Дональда Трампа та воєнним міністром Пітом Гегсетом. Поспіх республіканців пов'язаний із тим, що від початку 2027 року обидві палати Конгресу США перейдуть під контроль Демократичної партії.

Наразі між сторонами тривають суперечки, проте сенатор-демократ Джек Рід оголосив, що вилучення безпекових пунктів щодо України гарантовано відхилять у Сенаті.

Зупинка співпраці в оборонній сфері створює серйозні ризики для української безпеки. Раніше США вже припиняли обмін розвідданими з Україною в жовтні, що призвело до критичного зменшення часу на реагування та перехоплення ворожої балістики.

Після проміжних виборів представники Демократичної партії отримали більшість в американському парламенті, посиливши контроль над зовнішньополітичними рішеннями.