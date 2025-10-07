Уряд США не зміг проголосувати за відновлення роботи після шатдауну. Сенатори й за п'яту спробу не підтримали законопроєкт Палати представників.

Про це пише 24 Канал

Чому уряд США не відновлює роботу?

Уже шостий день у США триває шатдаун, адже Сенат провалив голосування за законопроєкт про тимчасове фінансування уряду. Голосування завершилося розподілом голосів 45 проти 50, однак для підтримки проєкту їх потрібно 60.

Демократи просять, щоб до законопроєкту щодо тимчасового фінансування додали продовження податкових пільг для вразливих верств. Республіканці цю ідею не підтримують.

У зупинці роботи уряду Дональ Трамп звинуватив Демократичну партію, яка блокує голосування. Він зазначив, що така неприємна ситуація сталася в період "найуспішнішого економічного періоду".

Це, на жаль, вплинуло на так багато програм, послуг та інших елементів суспільства, від яких залежать американці – й цього не мало статися. Я радий співпрацювати з демократами над їхньою провальною політикою охорони здоров'я чи будь-чим іншим, але спочатку вони повинні дозволити нашому уряду знову відкритися,

– написав президент США.

Дональд Трамп закликав демократі дозволити відновити роботу уряду вже ввечері. Для вирішення ситуації з ними нібито йдуть переговори. Проте лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що спілкування наразі не відбувається, однак члени партії чекають, коли президент буде готовий сісти за стіл переговорів.

Варто зазначити! Демократи хочуть, аби офіційно було розширено податкові пільги на страхові внески, щоб допомогти американцям користуватися послугами приватної медичної страховки, як це передбачає Закон про доступне медобслуговування – так званого Obamacare. Республіканці виступають категорично проти цієї норми.

Чим загрожує шатдаун у США для України?

Раніше повідомлялося, що уряд США в стані часткового шатдауну через відсутність затвердженого бюджету не зможе постачати зброю до України. Проте президент Володимир Зеленський заявив, що для підтримки України шатдаун не завдав проблем. Постачання зброї продовжується в рамках програми PURL.

Шатдаун є провалом для самого Трампа

Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг в ефірі 24 Каналу розповів, що Дональд Трамп не любить демократів, а тому йому буде важко говорити з ними, аби припинити блокування роботи уряду. Аналітик вважає, що це особистий провал президента, адже саме він має розв'язати цю проблему.

