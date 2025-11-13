Шатдаун у США офіційно закінчився: він протривав рекордні 43 дні
- Дональд Трамп підписав законопроєкт про продовження фінансування уряду, завершивши шатдаун, який тривав 43 дні.
- Раніше Палата представників США проголосувала за законопроєкт 222 голосами проти 209.
Дональд Трамп підписав законопроєкт про продовження фінансування уряду. За цим офіційно параліч федеральних установ у США завершився.
Перед цим Сенат і Палата представників зі скрипом підтримали той документ. 24 Канал завдяки Reuters напише про це докладніше.
Трохи раніше "Ми це зробимо": Майк Джонсон заявив про шанси завершити шатдаун у США
Як закінчився рекордний за тривалістю шатдаун у США?
Палата представників США 13 листопада за Києвом услід за Сенатом проголосувала за законопроєкт, який припинить шатдаун. Після цього кроку залишалося тільки Дональду Трампу поставити свій підпис.
Документ у Палаті прийнятий 222 голосами проти 209. Цікаво, що 6 демократів приєдналися до республіканців, а проте 2 республіканців проголосували проти.
Президент США Дональд Трамп не став зволікати та підписав законопроєкт цього ж дня. Відтак офіційно з цим підписом шатдаун у країні добіг кінця, фінансування продовжили до 30 січня 2026 року.
Як зауважив у розмові з 24 Каналом виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, кінець шатдауну у США вигідний Україні. Адже тепер низка процесів відновляться, а серед них і постачання зброї країнам НАТО, а відтак і для ЗСУ.
Цікавий факт: закінчення шатдауну має несподівано безпосередній зв'язок із публікацією документів зі скандальної справи Епштейна. Адже для дозволу на це потрібно було 218 підписів депутатів, і 217 давно зібрали. Не вистачало лише одного, і новообрана Аделіта Гріхальва поставила його одразу після присяги на першому ж засіданні Палати.
Що відбувалося раніше у процесі подолання шатдауну у США?
Сенат США 10 листопада прийняв рішення, яке зупинило кризу та дозволило наблизити продовження фінансування урядових структур. Утім, голосів набрався рівно необхідний мінімум – 60. Після цього вже звичайною більшістю Сенат відправив законопроєкт у Палату представників.
Загалом же параліч роботи урядових структур США розпочався 1 жовтня 2025 року. Він протривав понад 40 днів, що зробило його найдовшим в історії країни. У цей час сотні тисяч федеральних працівників залишалися без зарплати, а мільйони людей ризикували втратити соціальні виплати.