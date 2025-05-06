Шойгу привиділася підготовка ЄС і НАТО до війни з Росією: що ще "непокоїть" посіпаку Путіна

Секретар російського Радбезу Сєргєй Шойгу знову взявся звинувачувати НАТО та ЄС у підготовці до війни з Росією. Йому навіть привиділися "великі масштаби".

Таку гучну заяву Шойгу зробив у своїй статті для однієї із пропагандистських газет, повідомляє 24 Канал.

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Шойгу вірить у "нацизм, що відроджується на Заході"

Шойгу вважає, що західні спецслужби нібито реалізовують "широкомасштабну підривну діяльність" для "військового протистояння" з Росією.

Колективний Захід має на меті завдання стратегічної поразки Росії,

– написав той.

До слова, Шойгу нещодавно заговорив про "готовність" Росії застосувати ядерну зброю.

Побідкався він й на економічні санкції, бо вони нібито провокують протести усередині країни.

Не забув у статті кремлівський посіпака й згадати про ключові завдання "сво". За його словами, так росіяни борються із "нацизмом, що відроджується на Заході".

Він цинічно додав, що Росія повинна "докласти всіх зусиль", щоб його розгромити.

"Відверто та цинічно відродився фашизм в Україні. Його прояви стали помітні у Прибалтиці", – заявив посіпака Путіна.

Шойгу "скромно" також написав, що у цих державах "проголошуються народними героями злочинці", забувши про справжню суть самої Росії.