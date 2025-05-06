Такое громкое заявление Шойгу сделал в своей статье для одной из пропагандистских газет, сообщает 24 Канал.

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Шойгу верит в "возрождающийся нацизм, на Западе"

Шойгу считает, что западные спецслужбы якобы реализуют "широкомасштабную подрывную деятельность" для "военного противостояния" с Россией.

Коллективный Запад имеет целью задачу стратегического поражения России,

– написал тот.

К слову, Шойгу недавно заговорил о "готовности" России применить ядерное оружие.

Посетовал он и на экономические санкции, потому что они якобы провоцируют протесты внутри страны.

Не забыл в статье кремлевский прихвостень и вспомнить о ключевых задачах "сво". По его словам, так россияне борются с "возрождающимся нацизмом, на Западе".

Он цинично добавил, что Россия должна "приложить все усилия", чтобы его разгромить.

"Откровенно и цинично возродился фашизм в Украине. Его проявления стали заметны в Прибалтике", – заявил приспешник Путина.

Шойгу "скромно" также написал, что в этих государствах "провозглашаются народными героями преступники", забыв об истинной сути самой России.