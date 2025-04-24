Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Сергея Шойгу в интервью для российских СМИ.

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Россия снова прибегает к ядерному шантажу

Шойгу заявил, что Россия "внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран".

Он также напомнил об изменениях, внесенных в прошлом году в российскую ядерную доктрину, которые позволяют применение ядерного оружия в случае агрессии против России или Беларуси, даже если она ведется с применением только обычного оружия.

Шойгу отметил, что "ядерное сдерживание" будут применяться "в отношении государств и военных коалиций, которые рассматривают Россию как потенциального противника, имеющих оружие массового поражения или значительный боевой потенциал сил общего назначения".

Он добавил, что это также касается стран, которые предоставляют свою территорию или ресурсы для подготовки и осуществления агрессивных действий против России.

Кроме того, Шойгу предупредил, что присутствие миротворцев в Украине, которую он назвал "историческими территориями России", может привести к Третьей мировой войне.

"Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне", – отметил секретарь Совбеза России.

Что кроется за этими заявлениями

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что такая риторика является типичной пропагандистской манипуляцией для запугивания Европы и способ оправдания российской агрессии.

Цель таких заявлений – запугать европейское общество войной с Россией, навязать европейцам свою волю, помешать военной помощи Украине,

– отмечают в ЦПД.

Напомним, что ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность относительно возможного размещения Россией ядерного оружия в космосе. По его словам, это может иметь катастрофические последствия для Земли.