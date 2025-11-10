Директори BBC йдуть з посад через скандал із монтажем промови Трампа

BBC втрапив у великий скандал через свій документальний фільм про події 2021 року у Вашингтоні. Промову Трампа у фільмі було відредаговано, журналісти приписати Трампу слова, які він не оголошував.

Керівники BBC подають у відставку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph і BBC.

Дивіться також Ціль – усунення Мадуро: Трамп розглядає варіанти й ризики ударів по Венесуелі, – NYT

Що відомо про скандал навколо BBC?

BBC у програмі Panorama розповідали про події 2021 року – Штурм Капітолія. Однак ЗМІ втрапило у великий скандал, адже виявилося, що промову Трампа перед цими подіями у фільмі відредагували.

У фільмі Трамп говорить, що він разом з натовпом буде "битися усіма силами". Насправді ж у той день Трамп казав: "Ми підемо до Капітолія і підтримаємо наших сміливих сенаторів, конгресменів і конгресменок".

Порівняння відредагованої і реальної промови Трампа

Такий ефект стався через склейку двох різних частин промови Трампа, між якими 50 хвилин, що створює враження, ніби президент прямо закликає натовп до заворушень.

Генеральний директор BBC Тім Дейві та голова підрозділу BBC News Дебора Тернесс подали у відставку.

Бі-бі-сі не ідеальна, і ми завжди маємо бути відкритими, прозорими та підзвітними. Хоча це і не єдина причина, поточна дискусія навколо ВВС News, зі зрозумілих причин, вплинула на моє рішення. Загалом Бі-бі-сі працює добре, але були допущені деякі помилки, і як генеральний директор я маю взяти на себе остаточну відповідальність,

– йдеться в листі Дейві.

Довідка: Штурм Капітолія – події 6 січня 2021 року у Вашингтоні, коли натовп, що підтримував Трампа на виборах президента 2020 року захопив будівлю Капітолія США. Причиною стала їх незгода з перемогою Джозефа Байдена. Події призвели до загибелі 5 людей. Конгрес США тимчасово евакуювали, але зрештою він сертифікував результати виборів.

Події зокрема прокоментував сам Дональд Трамп у мережі Truth Social.

Усі йдуть у відставку або звільнені, бо їх спіймали на "спотворенні" моєї дуже хорошої (ІДЕАЛЬНОЇ!) промови 6 січня. Це вкрай нечесні люди, які намагалися втрутитися у хід президентських виборів. До того ж вони з країни (Великої Британії, – 24 Канал), яку багато хто вважає нашим союзником номер один. Який жах для демократії!

– написав він.

Нещодавно Трамп вкотре звинуватив Байдена у війні в Україні